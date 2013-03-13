Самаркандские борцы на пьедестале победителей

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта в Центре подготовки олимпийских резервов города Самарканда завершился республиканский турнир по вольной борьбе среди учащейся молодежи на Кубок хокима Самаркандской области.

В соревнованиях, прошедших под девизом "Будем достойным поколением для великих предков", приняли участие спортсмены со всего Узбекистана в 11 весовых категориях.

По итогам интересных и бескомпромиссных соревнований, победителями в своих весовых категориях признаны Р.Жураев из Сырдарьинской области, Х.Муродов, У.Хамрокулов, Ш.Хасанов, С.Авалбоев, М.Мухторов, И.Ашуров, Э.Хожиалиев, Т.Расулов, А.Усаров, А.Абдураимов из Самаркандской области.

По итогам чемпионата представители Самаркандской области обошли своих соперников в 10 весовых категориях и заняли первое место в общекомандном зачете.

Победители и призеры были награждены верительными грамотами и ценными подарками от имени организаторов и спонсоров.

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