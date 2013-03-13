В ФерГУ прошла встреча с работниками культуры

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. Согласно программе, утвержденной Ферганским областным хокимиятом 17 августа 2012 года и областным заседанием духовности и просвещения от 15 января 2013 года, в текущем году запланировано поздравить с 60-летием поэтов и работников культуры Кутлибека Рахимбоева и Мухтарама Улугову. Одна из таких встреч прошла вчера, 12 марта, в Ферганском государственном университете при участии студентов и преподавателей.

В ходе мероприятия высказали свое мнение ответственный сотрудник творческого союза писателей Мунаввар Усманова, заместитель Ферганского областного хокима по вопросам духовности и просветительства Зуфаржон Султанов, председатель Ферганского областного отделения союза писателей Узбекистана Энахон Сиддикова.

По их словам, юбиляры внесли большой вклад в формирование художественного вкуса молодежи. Подобные торжественные мероприятия и творческие встречи уже прошли в Коканде, Дангаре, Язеване, Вуадиле и Маргилане.

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