Депутаты заслушали отчет Счетной палаты Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по бюджету и экономическим реформам провел 13 марта расширенное заседание, на котором был рассмотрен отчет Счетной палаты Республики Узбекистан за 2012 год. В обсуждении приняли участие депутаты, руководители министерств, ведомств и местных хокимиятов.

В отчетном периоде Счетная палата провела внешний аудит и оценку отчета об исполнении Государственного бюджета за 2011 год, экспертизу основных направлений налоговой и бюджетной политики и проекта Государственного бюджета на 2013 год.

Основное внимание уделялось роли налогов и обязательных платежей в фискальной политике государства как факторов, влияющих на развитие экономики и повышение доходов населения. Палатой проведен анализ правильности формирования доходной части госбюджета, а также постатейного и полного исполнения бюджета в территориальном и отраслевом разрезах, дана оценка реальности прогнозных показателей по основным источникам доходов бюджета.

В 2012 году Счетной палатой проведены контрольные мероприятия по проверке законности, эффективности расходования средств госбюджета в некоторых министерствах и ведомствах, а также в Бухарской и Хорезмской областях.

На заседании было раскритиковано бездействие ряда ответственных руководителей за их недостаточное внимание поиску источников увеличения доходов местных бюджетов, нецелевое и неэффективное использование средств, выделяемых из Государственного бюджета. Депутаты также отметили, что некоторые министерства, ведомства и хокимияты проявляют безответственность в устранении причин недостатков и нарушений, выявленных Счетной палатой.

По итогам заседания выработаны рекомендации по обеспечению эффективного и рационального использования бюджетных средств и соблюдения финансовой дисциплины.

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