Чистота и благоустроенность- главный фактор здоровья

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Традиционно, каждый житель Узбекистана накануне общенародного праздника Навруз вносит свой вклад в благоустройство и озеленение территории, где живет, учится и работает.

13 марта учащиеся и преподаватели Навоийского медицинского колледжа также приняли участие в работах по благоустройству и озеленению территории своего учебного заведения. В этот день они посадили более 850 саженцев декоративных и 250 плодовых деревьев, очистили от мусора и подготовили к севу различных цветов и кустарников территорию общей площадью около 8 гектаров, вычистили и привели в порядок около 1200 метров арыков.

Сейчас в учебном заведении идет большая подготовительная работа для проведения общенародного хашара, который будет проведен в Республике 16 и 17 марта.

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