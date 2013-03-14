В жалакудукском летнем лагере "Акбулак" начался капремонт

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. В детском летнем лагере "Акбулак" ("Белый родник") Жалакудукского района Андижанской области подготовка к сезону отдыха началась с капитального ремонта и переоснащения всех помещений лагеря.

Такую задачу взяло на себя унитарное предприятие "Гуручмозор". Согласно плану, на территории детского лагеря будут высажены новые деревья, в том числе хвойные и фруктовые, чтобы дети могли наслаждаться прекрасным воздухом и отведать свежие фрукты, выращенные в их же лагере.

- В нашем лагере каждый год отдыхает более тысячи детей со всего района, - рассказывает заместитель заведующего детским оздоровительным комплексом "Акбулак" Насиба Мухаммаджанова. – После капитального ремонта, который мы планируем завершить ко дню памяти и почестей 9 мая, лагерь примет на 100 детей больше. Это очень важно для местных ребятишек, которые вынуждены ездить в другие районы на летний период, здесь же им будет предоставлено все необходимое для полноценного отдыха, а также полезные воды, интересные, развивающие игры и т.п.

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