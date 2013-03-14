В Андижане прошло первенство области по бадминтону

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Вчера в спортивном зале андижанской городской школе №32 завершилось соревнование по бадминтону, победители которого отправятся на республиканский чемпионат по этому виду спорта.

В одиночных и парных выступлениях победителями стали ученик андижанского колледжа олимпийского резерва Хуснитдин Орзибоев и воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы областного центра Сурайё Ахмаджонова. По другим направлениям этого вида спорта на республиканский этап вышли Шерзод Уктамов, Дилрабо Ахмедова и Ходжиабар Азимов.

- Непосвященным бадминтон кажется очень легкой игрой, - делится впечатлениями от победы Сурайё. – Однако это далеко не так! Чтобы встать на профессиональный уровень и победить на областном чемпионате, мне пришлось заниматься этим видом спорта два года. Я надеюсь, что смогу взять призовое место на республиканском этапе соревнований.

Стоит отметить, что бадминтон, в отличие от тенниса и пинг-понга, только начинает распространяться среди андижанской молодежи и пока еще не имеет такой же популярности.

УЗИНФОРМ