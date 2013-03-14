В самаркандской школе прошло мероприятие в рамках предметного месячника

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе №28 города Самарканда 13 марта в рамках предметного месячника по биологии, физике и химии состоялось мероприятие, посвященное предмету химии.

Мероприятие было организовано под руководством преподавателя химии, отличницы народного образования, талантливого педагога Ж.Ориповой. В нем приняли участие ученики 7-8-9-х классов школы, которые разделившись на отдельные команды под названиями "Золото", "Серебро" и "Медь", продемонстрировали свои интеллектуальные способности в игре, похожей на узбекскую телевизионную игру "Интеллект". Заданные участникам мероприятия вопросы касались только предмета химии.

В качестве ведущего был назначен ученик школы, который появился перед участниками в виде Д.Менделеева. Он же был и судьей интеллектуального состязания.

Наряду с этим, ученики школы в рамках мероприятия продемонстрировали практические опыты по химии, показали сценические выступления, спели песни, а также организовали выставку картин талантливых школьников.

В конце мероприятия активным его участникам были вручены дипломы и ценные подарки.

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