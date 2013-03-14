Узбекистан посетил глава регионального представительства Фонда Эберта

ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане с визитом пребывает руководитель Представительства Фонда имени Фридриха Эберта (ФРГ) в Центральной Азии Пеер Тешендорф. 14 марта он был принят в Министерстве иностранных дел Республики.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Фондом, включая практические вопросы реализации совместных проектов в различных сферах.

Как отмечалось, в Узбекистане придают важное значение деятельности Фонда Эберта в таких областях, как развитие межпарламентских связей, содействие малому и среднему бизнесу, молодежным контактам, повышению квалификации специалистов.

На встрече было уделено отдельное внимание расширению взаимодействия между вузами Узбекистана и ФРГ, внедрению современных образовательных технологий и образовательных программ по обучению иностранным языкам.

Фонд Фридриха Эберта был основан в Берлине в 1925 году как политическое наследие первого демократически избранного президента Германии. Фонд преследует следующие цели:

Содействие политическому и общественному воспитанию представителей всех слоев общества в духе демократии и плюрализма.

Упрощение доступа к высшему образованию и научной деятельности для одаренной молодежи путем предоставления стипендий и грантов.

Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между народами.

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