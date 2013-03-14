В целях воспитания высокодуховной молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. В городе Коканде Ферганской области Узбекистана 14 марта состоялась беседа за "круглым столом", посвященная обогащению духовного мировоззрения молодежи и обеспечению информационной безопасности.

В ней приняли участие учащаяся молодежь, активисты ОДМ "Камолот", представители молодежных крыльев политических партий, сотрудники Центра духовности и просветительства и другие.

Выступавшие на мероприятии отметили необходимость укрепления у подрастающего поколения самостоятельного мнения и мышления, в то время как по всему миру усиливается угроза информационной войны. Подчеркнуто, что в данном направлении требуются меры по защите и предупреждению молодежи об угрозах информационных диверсий.

Также речь шла об обеспечении в стране прав и интересов молодого поколения, созданных для них возможностях по проявлению собственных инициатив и способностей, а также о необходимости использования данных условий во благо процветания Родины.

В процессе мероприятия учащаяся молодежь получила ответы на заданные вопросы.

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