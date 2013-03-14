"Процветание махалли – благополучие страны"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в городе Маргилане 14 марта состоялось мероприятие, организованное по инициативе фонда "Махалля", хокимията города, с участием активистов сходов граждан, депутатов городского Кенгаша народных депутатов.

В процессе мероприятия состоялся обмен мнениями по поводу роли и места махалли в Год благополучия и процветания, стоящих перед общественностью задачах по развитию и благоустройству махаллинских сходов граждан города.

Отмечено, что важным условием дальнейшего благоустройства общественной жизни выступают благоустройство и процветание махалли. В связи с этим, необходимо усилить роль махаллей в жизни местного населения.

В завершение мероприятия определены задачи по активизации общественной работы в махаллях с целью повышения их значимости среди местных жителей.

УЗИНФОРМ