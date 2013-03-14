В Наманганской области пройдет хашар, посвященный Наврузу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. В ближайшие выходные в Наманганской области пройдет всенародный хашар. Распоряжение об этом подписал вчера хоким области Баходир Юсупов.

Как отмечается в документе хашар (субботник) состоится в целях подготовки к празднованию Навруза, дальнейшего укрепления национальных благотворительных традиций, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, выполнения задач Государственной программы "Год благополучия и процветания", а также в рамках объявленного правительством Узбекистана в марте – апреле двухмесячника благоустройства и чистоты.

Распоряжением руководителя области отделению общественного фонда "Махалля", областному совету ОДМ "Камолот", хокимиятам города и районов поручено решение всех вопросов, связанных с проведением хашара на высоком уровне, рекомендовано обеспечить массовое участие в мероприятии населения, особенно молодежи.

Средства, собранные на хашаре, а также перечисленные в виде однодневного заработка работников с их согласия поручено перечислить на расчетный счет областного отделения фонда "Махалля".

Отмечается, что областное отделение фонда "Махалля" должно обеспечить адресное расходование поступивших средств на мероприятия Госпрограммы "Год благополучия и процветания", оказание материальной и моральной поддержки малообеспеченным семьям, инвалидам и одиноким престарелым, молодым семьям, ремонт и оборудование спортплощадок в махаллях, укрепление материально-технической базы органов самоуправления граждан.

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