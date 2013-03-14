Наманганские баскетболистки победили во всех матчах третьего тура чемпионата страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся в четверг третьем туре чемпионата страны по баскетболу команда Наманганской области сумела выиграть во всех встречах.

Восемь команд, участвующих в чемпионате, играют в четыре тура в двух группах. А потом все они сыграют плей-офф, после чего и мы узнаем имя сильнейшей команды Узбекистана.

Кстати, по неизвестным причинам на тур не явилась команда столичной СДЮСШОР № 7, которой зачтены поражения.

Что касается наманганского этапа, а матчи проходили в крытом зале спорткомплекса "Еш куч", то главными соперницами сборной Наманганской области были девушки из коллектива Национального университета. Оба поединка (соревнования проходили по группам в два круга для большей игровой практики) были очень упорными. В первом случае местные девушки победили со счетом 57:49, во втором их преимущество выражалось более солидными цифрами – 54:41.

С другими командами наманганки справились увереннее. Девушек из ЦСКА "Согдиана-2" (Навои) они победили со счетом 55:38 и 60:47, а из Ургенчского колледжа олимпийского резерва и вовсе разгромили – 71:34 и 57:28.

В группе "А" вне конкуренции были девушки из Алмалыка, победившие во всех встречах.

А в субботу в спортзале Наманганского колледжа олимпийского резерва начинается турнир первой лиги чемпионата Республики среди мужчин.

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