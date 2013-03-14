



Бухарские депутаты выбрали члена Сената



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Депутаты Бухарского областного, городских и районных Кенгашей в ходе совместного заседания, прошедшего 12 марта, избрали Аскара Жаводова членом Сената Олий Мажлиса. Для выдвижения кандидатуры был созван Кенгаш, куда вошли депутаты с каждого представительного органа областной, районной и городской государственной власти, сообщает пресс-служба аппарата областного хокимията. Большинством голосов членом Сената был избран хоким Вабкентского района Аскар Жаводов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи