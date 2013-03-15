Ислам Каримов поздравил нового председателя КНР

ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Си Цзиньпина, в которой поздравил его с избранием на пост Председателя Китайской Народной Республики.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, в послании выражена уверенность в том, что исторически сложившиеся традиционно дружественные отношения и тесное многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Китаем совместными усилиями будут и впредь динамично развиваться в духе Декларации об установлении стратегического партнерства, на основе принципов взаимного уважения и обоюдного признания интересов.

Напомним, на проходящей в эти дни сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Си Цзиньпин был избран на пост председателя КНР. Он также избран председателем Центрального военного совета КНР – высшего военного органа страны. На посту руководителя Китая Си Цзиньпин заменил Ху Цзиньтао.

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