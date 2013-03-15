Люди Бухары выйдут на хашар

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. В рамках месячника благоустройства и озеленения 16-17 марта в Бухаре пройдет благотворительный хашар.

Хашар пройдет в махаллях, населенных пунктах, скверах, площадях, кладбищах, святых местах и территориях вокруг многоэтажных домов. К работе привлекут трудовые коллективы и молодежь.

В связи с этим работники предприятий и организаций области при получении зарплаты за этот месяц не досчитаются суммы, равной однодневному заработку. Она будет переведена на расчетные счета областного, городских и районных отделений благотворительного общественного фонда "Махалля".

Данные средства пойдут на оказание материальной поддержки малообеспеченным семьям, оснащение спортивных площадок в махаллях, укрепление материально-технической базы сходов граждан и другие цели.

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