64% потребителей в Узбекистане жаловались на работу ЖКХ

ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. В 2012 году в Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и его территориальные органы от потребителей поступило 6745 жалоб и заявлений, что на 0,5% больше по сравнению с 2011 годом (6709). Такие данные опубликовал Госкомконкуренции по случаю отмечаемого 15 марта Международного дня потребителя.

В отчетном периоде на 22% увеличилось количество письменных обращений (2659 против 2183 в 2011 году), тогда как по телефону доверия зарегистрированы 4086 обращений (против 4526).

Основная доля жалоб и обращений, поступивших в письменной форме, - 64,1% - приходится на коммунальную сферу. Для сравнения, в 2011 году этот показатель составил 58,8%. Далее следуют торговля и общественное питание – 16,1% (против 24,5% в 2011 году), транспорт, связь и коммуникации – 8,8% (7,1%) и другие сферы – 11% (9,6%).

В 2012 году Госкомконуренции организовано 1770 выступлений в СМИ по теме о защите прав потребителей. В частности, по телевидению – 709, радио – 553, в печатных изданиях – 508. Также организовано 286 семинаров, брифингов и "круглых столов".

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