В Навои прошел чемпионат Республики по спортивной гимнастике

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта в городе Навои завершился открытый чемпионат Республики Узбекистан среди юниоров по спортивной гимнастике, в котором приняли участие около 150 спортсменов из города Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан. Соревнования проходили в молодежном спортивном комплексе с 11 по 14 марта.

Получив наибольшее количество очков в личных состязаниях по четырем видам спорта - прыжках, упражнениях на брусьях, бревне и вольных выступлениях, первое место среди девушек завоевала представительница Республиканского колледжа олимпийского резерва Вероника Орлова. Вторые и третьи места заняли ее подруги по колледжу Хилола Дониерова и Ситора Мухамедова.

Среди юношей первое место в личном зачете завоевал воспитанник детско-юношеской спортивной школы №14 города Ташкента Остап Мальнев, второе место - у спортсмена из Самарканда Абдумалика Хамдамова, третьим стал ферганский спортсмен Расулжон Абдурахимов.

В общекомандном зачете первое место досталось команде детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 14 города Ташкента, второе место - у команды Ферганы, третье место - у команды спортсменов спортивной школы №4 города Ташкента.

Ненамного отстали от лидеров команды из Самарканда и Республики Каракалпакстан.

Победителям вручены медали соответствующих достоинств, дипломы и памятные подарки.

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