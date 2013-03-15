Продажи узбекских автомобилей в РФ за два месяца выросли на 40%

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-февраль 2013 года.

Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 12490 единиц автомобилей, что на 40% больше, чем за два месяца 2012 года (8905). Только в феврале продажи узбекских автомобилей выросли на 66% и составили 6797 единиц (против 4098 в феврале 2012 года).

Последний месяц зимы оказался весьма удачным для обеих моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи автомобилей Nexia в феврале выросли на 68%, а Matiz’ов – на 64%. Напомним, в 2012 году продажи данной модели автомобиля на российском рынке сократились на 13%.

Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:

Модель Январь-Февраль 2013 г. (ед.) Январь-Февраль 2012 г. (ед.) Динамика Февраль 2013 г. Февраль 2012 г. Динамика Nexia 7421 5295 40% 3913 2336 68% Matiz 5069 3610 40% 2884 1762 64% Всего 12490 8905 40% 6797 4098 66%

По итогам двух месяцев 2013 года, "GM Uzbekistan" сохранил 8-е место по объемам продаж в России. Компания увеличила свою долю на российском рынке новых автомобилей до 3,35% (с 2,46% за январь-февраль 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia сохранила 10-ю позицию, а Matiz – поднялся на 19-ю (+2).

В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в январе-феврале 2013 года выросли на 3%. По прогнозам Комитета автопроизводителей АЕБ, в текущем году объем российского рынка останется почти на уровне минувшего года и составит 2,95 млн. автомобилей.

Ассоциация Европейского Бизнеса – одна из крупнейших общественных организаций в Европе, целью которой является создание эффективной площадки коммуникаций и взаимодействия бизнес-сообщества. С 1995 года ассоциация представляет интересы европейских компаний и способствует их продвижению в России, прилагает усилия для поддержки делового и торгового климата в РФ, а также способствует российско-европейской интеграции.

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