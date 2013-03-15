



Сборная Узбекистана опустилась на 59-е место в рейтинге FIFA



НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) 14 марта обновила консолидированный рейтинг национальных сборных команд мира по футболу. В новом рейтинге сборная Узбекистана опустилась на 2 позиции вниз и заняла 59-е место, имея в своем активе 536 очков. Напомним, в предыдущей табели о рангах национальная сборная занимала 57-ю строчку (557 баллов). Среди стран Азиатского континента команда Узбекистана спустилась на 5-ю позицию, пропустив вперед сборные Японии, Австралии, Южной Кореи и Ирана. Пятерка сильнейших футбольных стран мира: Испания, Германия, Аргентина, Англия и Италия. Следующее обновление мирового рейтинга FIFA произойдет 11 апреля 2013 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи