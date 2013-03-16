Школьница из Янгикургана порадует земляков на Навруз

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Уникальными способностями обладает ученица 8 класса школы № 10 Янгикурганского района Наманганской области Узбекистана Шахиста Абдурахманова: она может пересказать наоборот не только любое сложное слово, но и предложение и стихи. Ее номер станет гвоздем праздничной программы, посвященной Наврузу.

Эта девушка не раз демонстрировала свой талант в телепередачах "Офарин", "Кишлокдан мактуб" и поразила всех и в ходе литературных вечеров, проводимых в Молодежном центре по случаю юбилеев великих предков Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура.

Как известно, чтобы так быстро и точно воспроизводить наоборот слова и словосочетания, нужны отличная память и реакция, хороший слух. На это обращают внимание при отборе кадров для подготовки радистов и авиадиспетчеров. Не лишними будут эти качества и при изучении иностранных языков.

"Шахиста подает большие надежды во всем: очень любит литературу и поэзию, много читает, успешно изучает языки. В нашей школе на днях прошло мероприятие "Улкамизда бахор нафаси" ("В наш край пришло дыхание весны"), где Шахиста вновь блеснула своим умением. А сейчас мы готовимся отметить Навруз и надеемся, что ее выступление станет гвоздем программы", – говорит преподаватель Шахлохон Назирова.

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