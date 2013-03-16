Сборная Узбекистана U-14 отказалась от участия в чемпионате Азии

ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Юношеская сборная Узбекистана по футболу (U-14) отказалась принимать участие в отборочном турнире чемпионата Азии в Непале. Такое решение было принято тренерским Советом центра сборных команд, сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

14 марта ФФУ отправила официальное письмо в Азиатскую футбольную конфедерацию, в котором оповестила ее о снятии юношеской сборной Узбекистана с соревнований в Непале.

По словам директора центра сборных команд Узбекистана Аскара Талипджанова, уровень непальских соревнований, не дающих ничего кроме путевки чемпионата Азии, не пойдет на пользу команде U-14. "Кроме того, место проведения турнира также оставляет желать лучшего", сказал он.

Напомним, 2-8 апреля в Непале запланированы матчи отборочного турнира группы "С", в которую входила сборная Узбекистана. После отказа узбекской сборной в группе остались сборные Непала, Таджикистана, Бутана, Мальдивских островов и Афганистана.

По сообщению ФФУ, юношеская сборная Узбекистана, несмотря на принятое решение, продолжит свое существование. Ее тренером остается Тимур Алимходжаев. Работа в команде будет вестись с прицелом на перспективу и более тщательную подготовку к различным международным соревнованиям.

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