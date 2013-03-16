



В Ташкенте встретили Масленицу



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Театрализованное представление "Широкая Масленица" было организовано 14 марта в Российском центре науки и культуры в столице Узбекистана. В праздничном мероприятии, посвященном проводам зимы, приняли участие солисты Образцового хореографического ансамбля Дворца культуры металлургов города Алмалыка, хореографическая студия РЦНК "Экспромт", детский коллектив РЦНК "Потешки", курсанты и гости центра. В программу вошли театрализованные сценки, русские народные игры, танцы, песни, частушки, стихи. Среди курсантов РЦНК был организован конкурс на самый вкусный праздничный стол. Для этого ребята приготовили праздничные угощения. Гостям вечера было предложено поучаствовать в русских народных играх: "Перетягивание каната", "Сбить колпак шариком", "Бой петухов". Выставка Файзий Улугбека "Модульное оригами" стала необычным дополнением праздника. Затем вечер продолжился совместным чаепитием и веселыми танцами участников и многочисленных гостей праздника. Мероприятие завершилось песней "Мы желаем счастья вам". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи