В целях усиления работы Форума социально ответственных граждан

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Недавно в Ферганском областном управлении Торгово-промышленной палаты состоялась онлайн конференция, посвященная усилению работы Форума социально ответственных граждан Узбекистана.

Организатором мероприятия выступил Форум социально ответственных граждан Узбекистана при содействии Областного общественного совета, областного информационного центра.

Цель мероприятия заключалась в усилении работы форума социально ответственных граждан и обмене опытом с информационными центрами других областей.

В нем приняли участие представители областного управления ТПП, областного отделения Ассоциации деловых женщин, сотрудники областного отделения Фонда "Мехр шавкат ва саломатлик", областных ННО, областного РО НИМФОГО и областного информационного центра форума. Данная онлайн конференция проводилась и в других регионах Республики одновременно.

В ходе конференции по онлайн связи выступили представители форумов Наманганской, Бухарской и Джизакской областей. Они высказали предложения по совершенствованию онлайн работы форума.

Также в ходе мероприятия участники областного Кенгаша форума обсуждали проведение благотворительного мероприятия "Карияларга минг эъзоз" ("Старцам тысячи почестей").

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