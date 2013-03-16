Пресс-конференция в Самаркандском сельскохозяйственном институте

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта в Самаркандском сельскохозяйственном институте состоялась пресс-конференция, посвященная исполнению программы обеспечения безопасности пищевой продукции, увеличения производства продуктов питания на 2013 год.

В ней приняли участие заместитель хокима области А.Норкулов, представители областного управления сельского и водного хозяйства, учреждений, относящихся к выращиванию и переработке овощей, фруктов, винограда и разведению крупнорогатого скота, а также научные сотрудники института.

А.Норкулов в ходе мероприятия проинформировал участников конференции о проделанных работах в области в 2012 году по выращиванию, переработке фруктов, овощей, винограда, ведению скотоводства, созданию интенсивных садов, а также эффективному использованию приусадебных участков населения. Также он остановился на стоящих в данном направлении задачах в 2013 году и приоритетных проектах.

Отмечено, что в нынешнем году необходимо создать 7 холодильников общей вместимостью 14,7 тысяч тонн, а также в рамках 24 проектов организовать 9 предприятий по переработке фруктов и овощей, 5 предприятий по переработке мяса и 10 предприятий по переработке молочной продукции. Работа в данном направлении уже ведется.

В процессе пресс-конференции А.Норкулов и ответственные должностные лица ответили на заданные им со стороны журналистов вопросы.

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