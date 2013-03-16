Завершился Ферганский областной этап смотра-конкурса "Ташаббус-2013"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане 14 марта прошел областной этап ежегодного республиканского смотра-конкурса местных предпринимателей "Ташаббус" ("Инициатива").

В нем участвовали свыше 60 предпринимателей, руководителей фермерских хозяйств, ремесленников и надомников, которые победили в городских и районных этапах данного мероприятия.

В процессе смотра-конкурса его участники показали свое стремление к внедрению современных, передовых методов в предпринимательскую, фермерскую или иную ячейку третьего сектора. Также активное участие приняли молодые предприниматели, продемонстрировавшие свои инновационные бизнес-инициативы. Каждый конкурсант смог показать экспозиции, доказывающие растущий предпринимательский потенциал Ферганской области Узбекистана.

По итогам конкурса А.Абдураззоков из Учкуприкского района был признан лучшим предпринимателем области. Фермеру А.Темирову из Риштанского района было присуждено звание лучшего фермера, а чеканщику из города Маргилана А.Мадалиеву – лучшего ремесленника.

Победители примут участие в республиканском этапе смотра-конкурса "Ташаббус-2013".

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