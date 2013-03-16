В наманганской школе запускали змеев в честь Навруза

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. В четверг небо над школой № 39 Намангана заполонили воздушные змеи самых разных форм и немыслимых цветовых сочетаний. В празднике воздушных змеев "Варраклар байрами" приняли участие все ученики этой школы. Чтобы таким образом салютовать приближающемуся Наврузу, в небо поднялись самые необычные конструкции воздушных змеев.

"При определении победителей мы учитывали качество и оформление работ, размеры и его аэродинамические качества – скороподъемность и практический потолок полета", – говорит одна из организаторов праздника – вожатая ОДМ "Камолот" Голиба Имомкулова.

В итоге первое и второе места заняли Аваз Нуралиев и Илёс Махмудов, а два третьих места поделили Огабек Шокиров и Бахром Назаров. Победителям были вручены ценные подарки и почетные грамоты.

"В рамках подготовки к всенародному празднику Навруз мы уже провели праздник сумаляка, сейчас готовим праздничную программу, где спортсменам отводится очень важная роль. Планируем навестить и поздравить всех ветеранов школы, учеников, по состоянию здоровья обучающихся на дому. Кроме того, собираемся провести праздник и для 80 детей, которые проходят длительное лечение в областном детском противотуберкулезном диспансере", – рассказывает и. о. директора школы Уктамхон Мирзаева. Отметим, что этот диспансер относится к школе № 39, и ее учителя проводят для пациентов уроки.

Кроме того, ведется работа по благоустройству и озеленению, высажено 20 саженцев каштана, ели и японской сафоры, 500 саженцев тополя, миндаля, убрана территория, побелены бордюры и деревья, благодаря чему школа преобразилась и приобрела праздничный облик.

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