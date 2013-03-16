Комнаты психологической разгрузки открылись в школах Туракурганского района

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. В двух школах Туракурганского района Наманганской области на днях начали работать кабинеты психологической разгрузки, мало в чем уступающие аналогам в крупных компаниях. На очереди – такой же кабинет еще в одной школе.

Как говорит инициатор нововведения начальник районного отдела внутренних дел майор Тохиржон Муроталиев, подвиглxи его к этому рост числа правонарушителей среди несовершеннолетних, употребление ими различных медикаментозных средств, которые влияют на психику и на весь молодой организм в целом, безмерное увлечение компьютерными играми.

"Опираясь на знания по психологии в Академии МВД и жизненный опыт для исправления ситуации нацелил соответствующих сотрудников на усиление индивидуальной работы с несовершеннолетними, переговорив с педагогами школ №№ 12 и 13, расположенных на территории города, мы решили при школе № 12 открыть "комнату психологической разгрузки", – рассказывает начальник РОВД.

Администрация школы выделила для этого просторный кабинет, который отремонтировали и сделали все так, чтобы это было место, где можно расслабиться, созерцать что-то красивое, послушать приятную музыку.

"Конечно, многое пришлось делать самим, но помогли и спонсоры", – отмечает Тохиржон Муроталиев.

Зато это поможет в профилактике правонарушений среди подростков, добавляет руководитель райотдела милиции.

При оформлении кабинетов были использованы только натуральные природные материалы – камыш, дерево и другие строительные материалы, а также то, с какой любовью все это сделано. Сидя в удобных креслах, можно просмотреть через видеопроектор (размером 3,5 на 4 метра) на противоположной стене картины живой природы, окунуться в мир музыкальных произведений. Все это позволяет успокоиться, получить заряд энергии и бодрости.

Добавим, что здесь проходят психологическую разгрузку не только ученики, но и учителя. "Ведь и у взрослых порой возникают житейские проблемы, стрессовые ситуации, которые надо решить и придти к детям в класс бодрым, оставив все постороннее за его дверями", – поясняет заместитель директора школы № 12 по духовности и просветительству Саидахон Каххарова.

Подобный же кабинет открыт и в школе № 13.

Но на этих двух школах Тохиржон Муроталиев не остановился. Он решил оборудовать такой же кабинет и в школе № 21 района.

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