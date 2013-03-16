В Намангане обсудили внедрение инноваций в профтехобразование

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта в Намангане состоялся республиканский семинар, посвященный инновационным технологиям в практическом обучении специалистов легкой промышленности, в котором приняли участие педагоги и мастера производственного обучения.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы внедрения новых технологий в процесс подготовки грамотных специалистов, спроса на рынке труда и современных требований к уровню подготовки выпускников среднеспециальных учебных заведений, о которых рассказал директор ООО "Истиклол Текстил Дизайн" У. Умаров, а также эффективного использования материалов и сырья.

По повестке дня выступили начальник областного управления среднеспециального профессионального образования Р. Гуломов, заместитель директора Яккасарайского колледжа легкой промышленности Ташкента С. Нишанова и другие.

Далее участники посмотрели тематический видеоролик, побывали на образцовом практическом занятии по организации швейного производства.

Стоит отметить, что за годы независимости в рамках Национальной программы по подготовке кадров в Наманганской области создано 118 академических лицеев и профессиональных колледжей, где работает более 10 тысяч педагогов и мастеров производственного обучения. Свыше 15 тысяч студентов проходят обучение по 110 направлениям, а число будущих специалистов в сфере легкой промышленности составляет 11,3 % от общего числа студентов.

Правительство Узбекистана уделяет серьезное внимание подготовке квалифицированных кадров для этой важнейшей отрасли экономики, заинтересованными министерствами и ведомствами разработаны нормативы по обеспечению материалами и сырьем для проведения практических занятий. Так, для обучения студентов только этой отрасли выделено почти 3 млрд. сумов. За последние два года 43 колледжа оснащены современным производственным оборудованием стоимостью 616 млн. сумов.

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