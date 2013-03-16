В преддверии праздника Навруз

В преддверии праздника Навруз16.03.2013 14:06
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта в городе Коканде состоялось праздничное мероприятие под названием "Здравствуй, праздник Навруз", организованный по инициативе отделения Форума социально ответственных граждан Узбекистана, управления Торгово-промышленной палаты, фонда "Олтин мерос", Ассоциации деловых женщин "Тадбиркор аел", объединения профсоюзов.
Мероприятие было нацелено на оказание помощи малоимущим и малообеспеченным семьям.
В нем приняли участие представители малоимущих и малообеспеченных семей, ветераны Второй мировой войны, ветераны труда, активисты махаллинских сходов граждан и представители СМИ.
Участников мероприятия поздравили с всенародным весенним праздником, затем учащиеся общеобразовательных школ города выступили с театрализованными представлениями, посвященными Наврузу. Также в рамках торжества состоялась концертная программа театральных актеров.
В заключение мероприятия всем участникам были розданы ценные подарки.
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