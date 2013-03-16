



В преддверии праздника Навруз



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта в городе Коканде состоялось праздничное мероприятие под названием "Здравствуй, праздник Навруз", организованный по инициативе отделения Форума социально ответственных граждан Узбекистана, управления Торгово-промышленной палаты, фонда "Олтин мерос", Ассоциации деловых женщин "Тадбиркор аел", объединения профсоюзов. Мероприятие было нацелено на оказание помощи малоимущим и малообеспеченным семьям. В нем приняли участие представители малоимущих и малообеспеченных семей, ветераны Второй мировой войны, ветераны труда, активисты махаллинских сходов граждан и представители СМИ. Участников мероприятия поздравили с всенародным весенним праздником, затем учащиеся общеобразовательных школ города выступили с театрализованными представлениями, посвященными Наврузу. Также в рамках торжества состоялась концертная программа театральных актеров. В заключение мероприятия всем участникам были розданы ценные подарки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи