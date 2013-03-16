Активисты "Миллий тикланиш" обсудили свои задачи на "Год процветания и благополучия"16.03.2013 15:13
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта по инициативе Исполнительного Комитета Центрального Совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Наманганским областным Советом партии была проведена конференция на тему "Наша приоритетная задача – последовательная реализация программных целей и задач партии, защита интересов электората", посвященная основным направлениям деятельности партии в "Год благополучия и процветания".
В мероприятии приняли участие члены Центрального Совета...
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