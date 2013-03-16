В Навои прошел областной этап конкурса "Ташаббус-2013"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта во Дворце молодежи города Навои прошел областной этап конкурса "Ташаббус-2013" на приз Президента Республики Узбекистан, организованный хокимиятом Навоийской области и региональным управлением Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

В выставке, организованной в фойе дворца, с товарами собственного производства приняли участие представители малого бизнеса, фермерские хозяйства и ремесленники со всех городов и районов области.

Бизнес-форум, посвященный награждению победителей конкурса, с приветственной речью открыл заместитель хокима Навоийской области по социально-экономическим вопросам Улугбек Раззоков. В своем выступлении он отметил, что в настоящее время в области осуществляют свою деятельность более 6360 субъектов предпринимательства, фермерских хозяйств и ремесленников. На сегодняшний день ими произведено товаров народного потребления более чем на 900 миллиардов сумов.

Начальник регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Зокиржон Шарифжанов объявил результаты конкурса. На основании заключения, представленного специальной комиссией, первое место в номинации "Самый лучший предприниматель" присуждено руководителю предприятия "NAVOIY FAYZ MEBEL" из города Навои Азамату Хожиеву. В номинации "Самый лучший фермер" победителем признан руководитель фермерского хозяйства "ISTAM ASLON" Кызылтепинского района Исроил Аслонов, а в номинации "Самый лучший ремесленник" победа присуждена представительнице города Навои Альбине Сумятиной. Также были оглашены имена предпринимателей, занявшие вторые и третьи места в указаннымх номинациях.

Победители и призеры конкурса были награждены специальными дипломами и ценными подарками организаторов форума.

Дипломами и ценными подарками также награждены победители в номинациях "Самый лучший молодой предприниматель", "Самый лучший предприниматель-женщина", " За самый лучший инновационный проект", "Предприниматель, создавший наибольшее количество рабочих мест для молодежи".

В заключение участникам торжественного мероприятия была показана концертная программа, организованная артистами эстрады области.

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