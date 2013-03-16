В Фергане проходит всенародный хашар

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. С 16 марта в Ферганской области, как и во всем Узбекистане, начался всенародный хашар, посвященный подготовке к весеннему празднику Навруз.

К данному мероприятию привлечены все предприятия, учреждения, организации, органы государственной власти и управления. Все жители области с раннего утра начали работы по благоустройству улиц, махаллей, озеленению садов, парков культуры и отдыха.

В сельских населенных пунктах коллективы сходов граждан помогают престарелым жителям отремонтировать дома, вспахать землю, привести в порядок приусадебные участки, постричь живую изгородь и виноградники.

В городе Фергане сегодня будут побелены деревья, вычищены арыки, покрашены бордюры, очищены улицы после зимних хлопот. Здания госучреждений и частных секторов также будут очищены, их внешний фасад будет соответствовать праздничному настроению.

Кроме этого, в местах паломничества и на кладбищах осуществляются широкомасштабные работы по благоустройству, сажаются новые деревья и цветы.

Всенародный хашар продолжится и 17 марта.

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