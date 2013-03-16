



Праздник спорта и красоты в Учкудуке



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Объединенный профсоюзный комитет Северного рудоуправления Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК) стал инициатором проведения спортивно-развлекательной программы для работниц подразделений управления, посвященный Женскому дню и предстоящему празднику Навруз. В Учкудукском физкультурно-спортивном комплексе "Лочин", где проходили соревнования в легкоатлетических видах спорта, 16 марта состязались спортсменки 12 команд. Жюри оценивало не только результаты, но и оригинальность спортивного костюма, церемонию приветствия команд, музыкальное сопровождение. Между спортивными номерами выступали солисты лучших творческих коллективов Дворца культуры "Современник". Порадовали зрителей показательные выступления очаровательных юных граций отделения художественной гимнастики местной детско-юношеской спортивной школы. Словом, получился настоящий праздник женского спорта и красоты. Все участницы спортивного праздника получили памятные подарки организаторов мероприятия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи