Ислам Каримов поздравил нового Папу Римского

ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Его Святейшества Франциска, в которой поздравил его с избранием Главой Римско-католической церкви. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, на папском конклаве в Ватикане, созванном после отречения Бенедикта XVI, новым Папой Римским 13 марта был избран Хорхе Марио Бергольо. Он принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского. Он стал 266-м Папой Римским и первым в истории главой РКЦ из Нового Света.

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