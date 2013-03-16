Президент Узбекистана поздравил новых лидеров КНР

ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграммы в адрес вновь назначенных руководителей законодательной и исполнительной органов власти КНР. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Глава Узбекистана, в частности, поздравил Чжан Дэцзяна по случаю его избрания Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Ислам Каримов также направил поздравления Ли Кэцяну в связи с его избранием на пост Премьера Государственного совета КНР.

Как сообщалось ранее, Президент Узбекистана также поздравил нового Председателя КНР Си Цзиньпина. Данные кадровые решения были приняты на проходящем в эти дни в Пекине ежегодном заседании ВСНП.

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