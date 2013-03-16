В Узбекистане на высоком уровне рассмотрены вопросы развития детского спорта

ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта в резиденции Оксарой состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда развития детского спорта Узбекистана, на котором председательствовал Президент Республики Ислам Каримов.

Глава государства выступил с докладом, в котором подробно остановился на проведенной масштабной работе за 10 лет с начала деятельности фонда, ее значении и результатах.

На заседании были рассмотрены вопросы оснащения объектов детского спорта спортивным инвентарем и оборудованием в соответствии с утвержденными нормативами.

Президент отметил необходимость уделять постоянное внимание дальнейшему расширению ассортимента спортивного оборудования, улучшению его качества, вопросу всесторонней поддержки местных производителей, действующих в данной сфере.

На мероприятии всесторонне проанализированы результаты работы по реализации программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту детских спортивных объектов, плавательных бассейнов и детских школ музыки и искусства за счет средств Фонда развития детского спорта.

Обсуждены вопросы по целевому и эффективному использованию средств Фонда, подготовке квалифицированных спортивных тренеров, особенно тренеров-женщин, широкомасштабному вовлечению девушек в занятия спортом, повышению эффективности использования спортивных сооружений и массовости спорта, намечены приоритетные задачи.

По рассмотренным вопросам заслушана информация первого заместителя премьер-министра, министра финансов Р.Азимова, заместителей премьер-министра Б.Закирова, Э.Баситхановой, А.Икрамова, руководителей ряда министерств и ведомств, хокимов областей.

По итогам заседания приняты соответствующие решения.

Напомним, Фонд развития детского спорта Узбекистана был создан в октябре 2002 года в целях популяризации спорта среди молодежи, комплексного развития детского спорта.

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