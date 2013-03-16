Президент Узбекистана рассказал о достижениях страны в области детского спорта

ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Ислам Каримов 15 марта выступил с докладом на заседании Попечительского совета Фонда развития детского спорта Узбекистана.

В своем выступлении глава государства подвел итоги деятельности Фонда за 10 лет с момента его создания. Так, за счет средств Фонда построено 1113 объектов детского спорта, в том числе 252 новых спортивных комплекса и 861 спортивный зал в общеобразовательных школах, при этом 84% из них введены в сельской местности.

Осуществлены реконструкция и капитальный ремонт 262 действующих спортивных сооружений. На эти цели направлено свыше 570 млрд. сумов. Только в 2012 году построено и реконструировано 92 объекта детского спорта и 16 плавательных бассейнов.

По словам Президента, в настоящее время 81% из 9 600 общеобразовательных школ располагают вновь построенными и реконструированными спортивными залами. Все 1549 колледжей и лицеев имеют полностью оснащенные современные спортивные залы.

Оснащение объектов спортивным инвентарем осуществляется прежде всего за счет продукции отечественных производителей. Сегодня 114 из 120 видов спортивного инвентаря и оборудования выпускаются на предприятиях Узбекистана.

В настоящее время в более 57,5 тысячи спортивных секциях занимаются спортом свыше 1 миллиона 800 тысяч детей, в результате средняя ежедневная загруженность каждого спортивного сооружения возросла до 9,2 часа.

За последние 5 лет во всех областях Республики построены по типовым проектам 14 крытых современных бассейнов размером 25 на 12 метров, фактически заново обустроены 13 бассейнов и осуществлен капитальный ремонт 83 бассейнов. Введены в эксплуатацию 110 плавательных бассейнов, таким образом, их общее количество в настоящее время составляет 203.

Заслуживает особого внимания тот факт, что сегодня этими водными видами спорта постоянно занимаются более 13 тысяч мальчиков и девочек.

Сегодня более чем 30 видами спорта на регулярной основе занимаются свыше 1,8 млн. тысяч детей, что в 1,4 раза больше, чем в 2003 году. За этот период охват занятиями физкультурой и спортом среди школьников возрос с 20,4 до 40,5%, в том числе среди девочек – с 16,4 до 32,5%.

Президент отметил, что за прошедшие годы кардинально изменилось положение дел с развитием детского спорта в сельской местности. На селе уровень охвата детей спортивными занятиями за десять лет возрос с 14,5 до 39%. Сегодня спортом на селе регулярно занимаются в 2 раза больше детей, чем в 2003 году.

Большие сдвиги произошли в приобщении девочек к занятиям спортом. В 2012 году по сравнению с 2003 годом число занимающихся спортом девочек в стране выросло в 1,6 раза, в том числе в сельской местности – в 1,3 раза. Значительно увеличилось участие девочек в таких видах спорта, как художественная гимнастика, плавание, синхронное плавание, теннис и другие. Если в 2003 году художественной гимнастикой занимались всего 1700 девушек, то в 2012 году их число достигло 36 тысяч.

В регионах страны регулярно проводятся состязания, спортивные фестивали, товарищеские встречи и учебно-тренировочные сборы по различным видам. Так, в 2003-2012 годы проведено более 23 тысяч спортивных мероприятий, из них в сельской местности – около 17 тысяч, в которых приняли участие более 10,5 млн. детей, в том числе 7,6 млн. детей, живущих на селе.

Традиционно проводимые соревнования "Умид нихоллари", "Баркамол авлод" и Универсиада, организованные в полном соответствии с принципами олимпийского движения, являются одной из важных составляющих формирования сборных команд страны.

Проведена большая работа по обеспечению спортивных объектов тренерскими кадрами, особенно женщинами-тренерами. В стране создана новая, эффективная система стимулирования труда тренеров, что уже сегодня приносит результаты. Численность тренеров-преподавателей в 2012 году по сравнению с 2003 годом увеличилась в 1,7 раза, в том числе женщин-тренеров – в 5 раз.

Качественно изменился и профессиональный состав тренерско-преподавательских кадров – около половины тренеров-преподавателей имеют профильное высшее образование.

В течение 2005-2012 годов за счет средств Фонда в 333 международных спортивных мероприятиях, фестивалях и учебно-тренировочных сборах приняли участие около 4 тысяч детей. При этом почти 2 400 из них – это мальчики и девочки из сельской местности. Они побывали более чем в 34 странах мира, достойно защищая честь Родины по 30 видам спорта.

За прошедший период юные спортсмены Узбекистана проявили свое мастерство, волю к победе и завоевали 922 медали, из них 363 золотые, 282 серебряные и 277 бронзовые. Только в 2012 году ими завоеваны 204 медали, из которых 81 золотая, 61 серебряная и 62 бронзовые.

Ислам Каримов выразил уверенность, что дальнейшее увеличение успехов во всех сферах и отраслях будет способствовать достижению важной цели, которую в Узбекистане поставили перед собой, – войти в число развитых демократических государств мира.

"Мы по праву гордимся своими великими предками – Хорезми, Фаргони, Беруни, Мирзо Улугбеком, Алишером Навои. И видя такие успехи нашей молодежи, естественно, мы испытываем чувство гордости, уверенности в том, что сегодня настала эпоха развития и расцвета Узбекистана", – сказал Президент.

Глава государства также обратил внимание на то, что массовое занятие физической культурой и спортом приводит к укреплению здоровья детей, формированию духовно зрелого и физически здорового подрастающего поколения.

Среди учащихся существенно снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией, бронхитом, а также сколиозом. При этом улучшение физического здоровья детей наблюдается во всех регионах страны.

За последние 10 лет средний вес мальчиков в возрасте 14 лет вырос с 43 до 47 килограммов, а девочек - с 44 до 48 килограммов. Увеличился также средний рост мальчиков на 3 сантиметра и девочек – на 2,9 сантиметра. Необходимо отметить, что сегодня по весу и росту более 92% мальчиков и девочек Узбекистана полностью соответствуют стандартам ВОЗ.

Если в 2003 году в стране доля юношей, признанных годными к военной службе, составляла 67,6%, то в 2012 году этот показатель увеличился до 82,5%.

Резюмируя свое выступление, Ислам Каримов выразил искреннюю признательность всем руководителям и коллективам предприятий и организаций, компаниям, фирмам, частным предпринимателям, всем, кто своим финансовым вкладом и личным участием внес весомую лепту в такое благородное дело, как развитие детского спорта в Узбекистане.

Особо Президент поблагодарил представителей иностранного бизнеса в Узбекистане за их участие в деятельности Фонда развития детского спорта, поддержку подрастающего поколения.

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