Госкомстат Узбекистана внедрил 101 форму электронной отчетности

ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике объявил о расширении системы электронной статистической отчетности.

Сообщается, что на сегодняшний день 101 из 141 действующей формы государственной статистической отчетности доступна для сдачи в электронном виде через сеть Интернет. Перечень форм, переведенных на электронное представление, опубликован на сайте Госкомстата.

Как сообщает пресс-служба ГКС, в марте-мае текущего года все оставшиеся 40 форм статистической отчетности будут доступны для сдачи через сеть Интернет.

Для сдачи государственной статотчетности в электронном виде, пользователям необходимо установить программное обеспечение автоматизированной информационной системы, напоминает статистическое ведомство Республики.

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