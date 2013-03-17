Парламент Узбекистана утвердил новый регламент своей работы

ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. На состоявшемся на этой неделе заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса был рассмотрен ряд новых законопроектов.

Депутаты, в частности, обсудили и приняли во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан". Документ нацелен на дальнейшую демократизацию законотворческой деятельности, активизации участия фракций и депутатских групп в этом процессе. Закон будет направлен в Сенат Олий Мажлиса для дальнейшего рассмотрения.

Во втором чтении были также рассмотрены следующие законопроекты:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с кардинальным сокращением лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур". Документом отменяется лицензирование некоторых видов деятельности, сокращается количество статистической, финансовой, налоговой и других видов отчетности за счет их упразднения и объединения дублирующихся форм.

поправки в Закон "Об аудиторской деятельности", предусматривающие расширение категорий хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательной аудиторской проверке, обеспечение правовой защиты и независимости аудиторских организаций и другие нововведения.

"О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан и Семейный кодекс Республики Узбекистан, направленных на совершенствование института семьи". Документ предусматривает установление судебного порядка рассмотрения дел об усыновлении детей.

поправки в Семейный кодекс, Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, направленные на обеспечение здоровья молодого поколения, предотвращение негативных последствий ранних браков.

проект закона, направленный на совершенствование законодательства по профилактике и лечению туберкулеза.

поправки в Хозяйственный процессуальный кодекс, разработанные в целях дальнейшего совершенствования хозяйственного судопроизводства, упрощения механизма документооборота между судом и участниками процесса.

проект закона, направленный на совершенствование норм Таможенного кодекса, предусматривает поэтапное внедрение системы электронного декларирования товаров, а также механизма декларирования товаров путем подачи предварительной декларации в таможенные органы до момента их фактического прибытия на таможенную территорию.

Законодательная палата рассмотрела и другие вопросы, относящиеся к ее компетенции, сообщает пресс-служба нижней палаты Олий Мажлиса.

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