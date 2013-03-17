В Самарканде проходит Неделя узбекского киноискусства

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 16 марта в Самаркандском государственном университете имени А.Навои состоялась встреча студенческой молодежи с группой народных и заслуженных артистов Узбекистана, которые прибыли в Самарканд в рамках Недели узбекского киноискусства.

Во встрече приняли участие актеры Ё.Ахмедов, Ф.Шамсиматов, Л.Элтоева, У.Кодиров, А.Раджабов и другие. В ходе встречи они рассказали о своих творческих работах, обсудили современные новшества в национальном киноискусстве, ответили на вопросы студентов.

В этот же день в городском кинотеатре "Шарк юлдузи" прошла официальная торжественная церемония открытия Недели узбекского киноискусства, на которой присутствовали все любители национального кино.

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