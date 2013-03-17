Хашар в преддверии праздничных дней

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 16-17 марта в Самаркандской области прошел всенародный хашар по благоустройству, озеленению, наведению чистоты и порядка на улицах, махаллях, зданиях госучреждений и домах местного населения.

В городе Самарканде в рамках данного мероприятия были задействованы все представители образовательных учреждений, хокимиятов, социальных сфер, жители махаллей, а также сотрудники предприятий, организаций и учреждений.

В городском массиве "Сартепо" местное население провело хашар с особой организованностью. Были высажены деревья, осуществлена их побелка, расчищены арыки, восстановлены поврежденные части дорог, тротуаров, пострижены виноградники и большие деревья.

Подобные работы были организованы и в общеобразовательных школах города, где наряду с преподавателями активно трудились и ученики образовательных заведений.

Хашар по своей сути призван к объединению людей ради благих целей. За прошедшие два дня в Самарканде можно было наблюдать именно такую картину.

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