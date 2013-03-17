Права ребенка в средствах массовой информации

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. В 2012-2013 годах Международный центр переподготовки журналистов совместно с Общественным фондом поддержки печатных СМИ и информационных агентств при финансовой поддержке представительства международной детской организации ЮНИСЕФ в Узбекистане осуществляет для журналистов Республики проект "Повышение потенциала СМИ Узбекистана в укреплении института семьи". Один из его этапов прошел 16 марта для журналистов Навоийской области в конференц-зале гостиницы "Камилла".

Как отметила тренер данного проекта, доцент факультета журналистики Узбекского государственного университета мировых языков Наргис Касымова, мониторинг периодических изданий страны показал, что тема защиты прав ребенка недостаточно активно освещается местными журналистами, не хватает аналитических материалов. Поэтому в ходе тренинга основной акцент был сделан на обучении журналистов для работы именно в этом направлении. На семинаре отмечалось, что журналист обязан грамотно пользоваться источниками информации, соблюдать моральные и этические нормы в освещении темы защиты прав ребенка.

Участники семинара-тренинга подробно ознакомились с Конвенцией по правам ребенка, рассмотрели статью 64 Конституции Республики Узбекистан о семье, основной ячейке общества и государства.

Журналистам были продемонстрированы тематические видеоматериалы по защите прав ребенка.

В заключение семинара журналисты распределились по группам, в целях закрепления приобретенных теоретических знаний посредством сюжетно-ролевых игр.

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