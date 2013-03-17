Благотворительный концерт прошел в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта в столице Узбекистана прошел первый весенний благотворительный концерт "Дети - детям", в котором принял участие учащийся РСМАЛ им. Успенского Игорь Тен. В мероприятии также приняли участие лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Участники концерта исполнили как известные композиции, так и произведения собственного сочинения.

Солист концерта Игорь в течение всего вечера удивлял зрителей своей виртуозной игре на саксофоне. Среди гостей, выступивших на концерте, были лауреат музыкальной премии M&TV A Бахтиер Рахманов и один из победителей фестиваля детского творчества "Янги авлод - 2012" вокалист Максим Кан. Репертуар молодые исполнители подбирали сами.

Стоит отметить, что в благотворительном концерте активно принимают участие и родители артистов.

Все собранные с концерта средства уже по традиции будут направлены на приобретение медикаментов в помощь больным заболеваниями крови.

УЗИНФОРМ