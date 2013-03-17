Тарифы на холодную и горячую воду в Ташкенте вырастут на 13,7%

ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. С 1 апреля 2013 года в Ташкенте вступят в силу новые тарифы на горячее водоснабжение, центральное отопление и холодную воду. Об этом сообщили столичные коммунальные предприятия "Таштеплоэнерго" и "Сувсоз", ссылаясь на рост цен на энергоносители и материалы.

Согласно этим данным, тарифы по горячему водоснабжению физических лиц в среднем повышаются на 13,3%. Так, цена ГВС в квартирах без счетчиков учета воды составит 8297 сумов 58 тийинов на человека, с приборами учета – 2124 сума 73 тийина за кубический метр. Месячный тариф отопления повышен до 663 сума 5 тийинов за квадратный метр с нынешних 584 сумов 18 тийинов.

Услуги по снабжению холодной водой населения столицы и ряда районов Ташкентской области подорожают в среднем на 14,1%. Так, холодное водоснабжение в квартирах без счетчика составит 2569 сумов на человека, с прибором учета – 256 сумов за кубометр. В домах частного сектора (со всеми удобствами) холодная вода будет стоить 2200 сумов 77 тийинов за человека, по счетчику – 186 сумов за кубометр при наличии канализации и 116 сумов при ее отсутствии.

Динамика коммунальных тарифов в городе Ташкенте в 2012-2013 гг. (в сумах)

Услуга Ед. изм. 1.10.2012 1.04.2013 % Горячее водоснабжение в квартирах за 1 чел. 7310,58 8297,58 13,5 ГВС в квартирах по счетчику за 1 м3 1871,99 2124,73 13,5 ГВС в общих душевых за 1 чел. 5438,37 6127,60 12,7 Центральное отопление за 1 м2 584,18 663,05 13,5 Холодное водоснабжение в квартирах за 1 чел. 2238,36 2569,00 14,8 ХВС в квартирах по счетчику за 1 м3 223,00 256,00 14,8 ХВС в частных домах (со всеми удобствами) за 1 чел. 1928,63 2200,77 14,1 ХВС в частных домах по счетчику (с канализацией) за 1 м3 163,00 186,00 14,1 ХВС в частных домах по счетчику (без канализации) за 1 м3 103,00 116,00 12,6

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