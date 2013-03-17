Тарифы на холодную и горячую воду в Ташкенте вырастут на 13,7%17.03.2013 20:47
ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. С 1 апреля 2013 года в Ташкенте вступят в силу новые тарифы на горячее водоснабжение, центральное отопление и холодную воду. Об этом сообщили столичные коммунальные предприятия "Таштеплоэнерго" и "Сувсоз", ссылаясь на рост цен на энергоносители и материалы.
Согласно этим данным, тарифы по горячему водоснабжению физических лиц в среднем повышаются на 13,3%. Так, цена ГВС в квартирах без счетчиков учета воды составит 8297 сумов 58 тийинов на человека, с приборами учета – 2124 сума 73 тийина за кубический метр. Месячный тариф отопления повышен до 663 сума 5 тийинов за квадратный метр с нынешних 584 сумов 18 тийинов.
Услуги по снабжению холодной водой населения столицы и ряда районов Ташкентской области подорожают в среднем на 14,1%. Так, холодное водоснабжение в квартирах без счетчика составит 2569 сумов на человека, с прибором учета – 256 сумов за кубометр. В домах частного сектора (со всеми удобствами) холодная вода будет стоить 2200 сумов 77 тийинов за человека, по счетчику – 186 сумов за кубометр при наличии канализации и 116 сумов при ее отсутствии.
Динамика коммунальных тарифов в городе Ташкенте в 2012-2013 гг. (в сумах)
|Услуга
|Ед. изм.
|1.10.2012
|1.04.2013
|%
|Горячее водоснабжение в квартирах
|за 1 чел.
|7310,58
|8297,58
|13,5
|ГВС в квартирах по счетчику
|за 1 м3
|1871,99
|2124,73
|13,5
|ГВС в общих душевых
|за 1 чел.
|5438,37
|6127,60
|12,7
|Центральное отопление
|за 1 м2
|584,18
|663,05
|13,5
|Холодное водоснабжение в квартирах
|за 1 чел.
|2238,36
|2569,00
|14,8
|ХВС в квартирах по счетчику
|за 1 м3
|223,00
|256,00
|14,8
|ХВС в частных домах (со всеми удобствами)
|за 1 чел.
|1928,63
|2200,77
|14,1
|ХВС в частных домах по счетчику (с канализацией)
|за 1 м3
|163,00
|186,00
|14,1
|ХВС в частных домах по счетчику (без канализации)
|за 1 м3
|103,00
|116,00
|12,6
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