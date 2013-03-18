МНО Узбекистана оцифровало 100 тысяч книг

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. В библиотеках системы Министерства народного образования Узбекистана осуществляется работа по оцифровке печатных изданий.

На сегодняшний день в цифровой формат переведено около 100 тысяч печатных изданий. Кроме того, для пополнения электронных фондов библиотек приобретено 33 тысячи цифровых произведений.

Как сообщает пресс-служба МНО, для координации процесса создана рабочая группа при Республиканской научной педагогической библиотеке. Внедряются 105 программ автоматизации библиотек "КАДАТА". Сотрудники библиотек проходят стажировку в областных институтах переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

Цель проводимой работы – повысить доступность существующих печатных источников для читателей, привлечь молодежь, которая отдает предпочтение электронному чтению.

Добавим, оцифровкой печатных изданий также активно занимается Национальная библиотека Узбекистана имени А.Навои.

УЗИНФОРМ