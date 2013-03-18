В Коканде обсуждены вопросы укрепления семьи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. В городе Коканде Ферганской области 18 марта состоялся семинар-тренинг, посвященный повышению потенциала общественности в укреплении института семьи. Организатором мероприятия выступил хокимият города совместно с научно-практическим центром "Семья".

В нем приняли участие активисты сходов граждан, сотрудники органов государственной власти, общественных фондов, предприниматели, представители Комитета женщин и другие.

В ходе семинара отмечалось, что сегодня в Узбекистане проводится широкомасштабная работа по воспитанию гармонично развитого поколения, оказанию внимания каждому ребенку, укреплению и развитию семейных отношений, сохранению семейных ценностей.

Участникам мероприятия были освещены предписания ряда законодательных актов, социально направленных целевых программ, которые служат важным фактором в обеспечении интересов семьи в современном обществе.

В продолжение семинара-тренинга его участники также рассмотрели основные факторы, способствующие расторжению брачных отношений, обсудили пути предотвращения подобных случаев и обменялись мнениями о роли семьи в современном обществе.

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