



Передовые технологии для передовых учителей



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта в академическом лицее №2 при Навоийском государственном горном институте состоялся областной учебно-практический семинар на тему "Значение использования инновационных технологий при изучении общеобразовательных дисциплин в среднеспециальных, профессиональных колледжах". В семинаре приняли участие заведующие кафедрами и преподаватели общеобразовательных дисциплин среднеспециальных учебных заведений со всех районов и городов области. Участники семинара прослушали лекции, подготовленные учеными горного института на темы "Формы использования передовых педагогических технологий при изучении общеобразовательных дисциплин", "Использование передовых педагогических технологий при изучении русского языка". Педагоги посетили и обсудили открытые уроки, подготовленные их коллегами из академического лицея. - На семинаре мы еще больше узнали о новых педагогических технологиях. Учитель, стремящийся к совершенству, сам должен хорошо владеть современными педагогическими технологиями, - признается учитель Канимехского экономического колледжа Луиза Давлатбоева.- Полученные на семинаре знания мы должны использовать на своих уроках. Семинар завершился ответами на заданные вопросы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи