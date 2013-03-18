Госкомсвязи Узбекистана рассказал о планах создания "электронного правительства"

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана провел 18 марта пресс-конференцию, на которой рассказал о проводимой работе по развитию системы "электронное правительство" и интерактивных государственных услуг в Республике.

Было отмечено, что в настоящее время осуществляется разработка Концепции и Комплексной программы по формированию системы "Электронное правительство", а также Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы в Республике Узбекистан на период 2013-2017 годы.

Этим занимается специально созданная рабочая группа из числа руководителей и специалистов государственных органов. При этом учитывается передовой опыт Южной Кореи и других ведущих стран мира в области "электронного правительства". В разработке проектов активно участвуют южнокорейские и другие иностранные эксперты, проводятся "круглые столы", встречи, семинары и совещания со специалистами министерств и ведомств Узбекистана.

Разрабатываемые проекты определяют основные задачи по формированию и развитию системы "электронное правительство" с учетом текущего состояния и направлений взаимодействия государственных органов между собой, с населением и субъектами предпринимательства. Для оценки эффективности предлагаемых мер по внедрению "электронного правительства" разработаны целевые показатели и индикаторы по различным сферам и направлениям интерактивных услуг государственных органов.

Выступающие подчеркнули, что в результате внедрения системы "электронное правительство" ожидается переход к полностью транзакционным услугам, которые исключают необходимость посещения разных инстанций и непосредственного общения с госслужащими для получения государственных услуг населением и представителями бизнеса. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию дополнительных удобств населению и улучшению условий ведения бизнеса в стране.

Согласно озвученным на пресс-конференции данным, в Узбекистане уже давно и целенаправленно внедряются ИКТ для предоставления интерактивных государственных услуг населению и юридическим лицам через веб-сайты госорганов и Правительственный портал Республики Узбекистан. В 2007 году был утвержден Реестр базовых интерактивных государственных услуг (БИГУ) в количестве 49 единиц, который в 2009 году был расширен до 94 единиц, а сегодня включает в себя более 195 видов услуг. На сегодняшний день, в качестве эффективных элементов "электронного правительства", реализовано более 20 проектов (порталы правительства, ЖКХ, ГКС, ГНК, Минюста, МИД, Узбекэнерго и другие).

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