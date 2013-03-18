Участники страхового рынка Узбекистана провели в Намангане республиканский семинар

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. В субботу в Намангане состоялся республиканский семинар по изучению Закона Республики Узбекистан "Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя", принятого 16 апреля 2009 года.

Мероприятие прошло в конференц-зале областного объединения профессиональных союзов по инициативе Ассоциации профессиональных участников страхового рынка Узбекистана (АПУСРУз) и ГАСК "Кафолат". Открыл и провел его директор областного филиала ГАСК Акбаржон Ганиев.

Главный специалист организационно-инспекторской группы областного хокимията Отабек Аскаров зачитал участникам поздравление хокима области, сенатора Олий Мажлиса Баходира Юсупова.

С докладом о значении и опыте практического применения данного закона выступил представитель АПУСРУз, главный менеджер ГАСК, кандидат экономических наук Акрамжон Шаробиддинов. Он подробно остановился на смысле и значении четырех законов по регулированию страховой деятельности, принятых в стране, деятельности и услугах страховых компаний, число которых в Узбекистане достигло 30. Среди лидеров – "Кафолат", "Узбекинвест", "Узагросугурта", "Универсал сугурта". Они оказывают более 300 видов услуг.

По повестке дня выступили также юрисконсульт областного главного управления по труду и социальной защите Шухратжон Турсунов, заместитель директора областного филиала компании "Узагросугурта" Маликжон Исмоилов и другие. Далее состоялся оживленный обмен мнениями.

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