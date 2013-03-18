Президент Узбекистана поздравил главу Туниса

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Тунисской Республики Мухаммада Мунсифа аль-Марзуки, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости.

Напомним, День независимости Туниса отмечается 20 марта. Именно в этот день в 1956 году Франция признала независимость Туниса, который в то время был конституционной монархией. Спустя год 25 июля Тунис был провозглашен Республикой.

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